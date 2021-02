Hace más de una semana, el 14 de febrero, la actriz Rocío Toscano se convirtió en madre de Alma y Luca en Estados Unidos. Junto a su pareja, decidieron viajar hacia Norteamérica para vivir este momento único junto a su familia, quienes residen desde hace varios años allá.

A través de su cuenta en Instagram, Rocío compartió un video donde mostró el paso a paso del nacimiento de sus mellizos. Una nueva etapa que ella ha denominado como “la mejor semana de mi vida”.

“Esto ha sido maravilloso, conocernos, aprender de nosotros y nuestro procesos, no puedo estar más dichosa, son hermosos y se portan excelente, espero sigan así jajaja. Los cuidaré y amaré con una intensidad que nunca ellos se imaginan, es cansador pero eso queda en quinto plano porque el amor es inmenso como el universo. Gracias por este regalo, nunca me imaginé que esta etapa sería tan hermosa”, escribió la actriz junto al adorable video.

Y al mismo tiempo, en conversación con Las Últimas Noticias, entregó más detalles sobre este cambio radical en su vida.

“Nunca me imaginé que la sensación era tan intensa. No soy la misma desde que los tuve”, destacó al medio, asegurando que durante “los primeros días dormí entre cuatro a cinco horas, estaba hablando puras tonteras, mi cabeza hacía cortocircuito porque me puse súper alerta, no quería dejar de mirarlos, no me quiero perder ningún minuto, ningún gesto que hagan, pero ya me relajé un poco”.

“Pero todo el cansancio, el sueño, la cirugía, el dolor de espalda, todo desaparece cuando les veo la carita. Cuando están durmiendo veo que puro sonríen, así que eso me derrite“, agregó.

Pese a su reciente nacimiento, la actriz ya pudo identificar rasgos propios de sus bebés. Según contó, “sus energías son distintas. La Alma es muy power, muy parecida a mí, y Luca tiene una paz inmensa, sonríe, se estira. El papá está chocho, los mira y llora. Él siempre quiso una niña, entonces está feliz”.

Por último, Rocío indicó que aún no sabe lo que hará a futuro cuando tenga que regresar a Chile. “Pienso que será duro cuando me vaya”, dijo, ya que “no es que todos vivamos en Chile y me tome un avión y listo. En mi caso son 9 mil kilómetros de distancia”.