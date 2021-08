La modelo Roxana Muñoz respondió ante la ratificación de la multa cursada en su contra por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, tras la denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile por promover en sus redes sociales ayunos extremos de 21 días.

En específico, se trató de una práctica en que la ex chica reality solo consumió agua durante tres semanas. Un proceso que repitió hace dos meses y volvió a compartir mediante Instagram, plataforma en la que suma 174 mil seguidores.

Frente a esta situación, Muñoz deberá pagar una multa de más de $20 millones (400 UTM), “más el apercibimiento de nuevas multas y sanciones en caso de reincidencia”.

En contacto con CHV Noticias, la modelo calificó como “horrible lo que están haciendo. Lo encuentro injusto, porque les estoy mostrando mi experiencia. O sea en ningún momento estoy vendiendo o un producto o estoy vendiendo algo, estoy contando mi experiencia con el ayuno”.

“Me coartaron, es como que no tengo libertad. No sé qué subir, no sé qué puedo mostrar, porque ellos lo ponen como que estoy engañando a la gente. Es algo como absurdo“, añadió Muñoz, argumentando que el monto de la multa es excesivo y no tiene cómo pagarlo.

El fallo, por su parte, argumenta que el “ayuno puede generar alteración del funcionamiento cognitivo; afectación de las hormonas del estrés; riesgo a la inmunidad; paro cardiorrespiratorio, entre otros”, por ende su incitación, es una conducta considerada contraria a los principios la Política Nacional de Alimentación y Nutrición.

El Colegio de Nutricionistas ve esto como un precedente para la gran cantidad de publicaciones que rondan por Internet y que podrían ser perjudiciales para la salud.