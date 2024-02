Jorge reveló táctica que usó para ganarle a Rai en Noche de Combos: “Sufrí bastante”

Jorge Aldoney reveló la táctica que usó contra su amigo y oponente, Raimundo Cerda, durante la Noche de Combos en el Teatro Caupolicán. Cabe destacar que gracias a esta maniobra, el ex Mister Chile se llevó la victoria.

Aunque no fue una tarea sencilla de acuerdo al propio Aldoney: “Estuvo durísimo, el Rai aguanta caleta, le metí varios rectos y el me metió unos volados. Me dejó tiritón. En los golpes cortos es súper fuerte“, reconoció el ex chico reality.

Y es que en la transmisión en vivo de la pelea se comentó este punto, puesto que Jorge en varios momentos “abrazó” a Raimundo como una vía para facilitarse las cosas, ya que era un oponente especialmente complejo.

La táctica ganadora de Jorge

“Tuve que recurrir a abrazarlo, era parte de la estrategia también, jugar al amarre y aplicar las técnicas del boxeo que te enseñan al entrenar con gente profesional”, reveló Jorge Aldoney a LUN sobre la táctica que usó durante la Noche de Combos.

“Estuvo duro. Fue una decisión dividida y Raimundo tiene su mérito también y pudo haber ganado, pero me tocó a mí en este caso. No sé si se va a repetir, porque sufrí bastante“, agregó.

“Si me preguntan si tomaría esta decisión de nuevo, nica. Fue apresurada, implicó no ver a mi polola muchos días. Me dediqué 100% a esto y aunque se crea que es poco pelear tres rounds, es terrible. La preparación de un profesional son tres meses y preparé todo esto en uno y medio”, cerró.

