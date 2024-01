Sin Leonardo DiCaprio ni Margot Robbie: Las sorpresas que dejaron los nominados a los Oscar 2024

Los nominados a los premios Oscar 2024 dejaron varias sorpresas y a muchos fuera de la ceremonia más importante de Hollywood, como Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Este martes se dieron a conocer los nominados que competirán por una estatuilla y nuestro país dio la sorpresa con La Memoria Infinita y El Conde en dos categorías.

Los que quedaron fuera de los Oscar 2024

Sin embargo, hubo varios que, sorprendentemente, la Academia decidió dejar fuera de competencia en su versión 2024.

Uno de los casos más llamativos fue el reconocido actor Leonardo DiCaprio, quien protagonizó la aclamada película de Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, y no fue nominado como Mejor Actor.

De hecho, el filme, su director, su co proptagonista Lily Gladstone y Robert De Niro fueron nominados en sus respectivas categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto.

También llama la atención el caso de la actriz australiana Margot Robbie, quien protagonizó Barbie.

Es más, ni ella ni su directora, Greta Grewig, recibieron nominaciones, no así Ryan Gosling, quien sí fue nominado como Mejor Actor de Reparto por el mismo filme.

Eso sí, tanto la película, como el guión de Barbie y la actriz America Ferrera recibieron nominaciones en sus respectivas categorías.

La película Poor Things ha arrasado en varias premiaciones el último tiempo. Ahora, fue nominada en 11 oportunidades, entre ellas, Mejor Película, Emma Stone como Mejor Actriz y Yorgos Lanthimos como Mejor Director.

Sin embargo, Willem Dafoe, quien da vida al creador de la protagonista, no recibió ninguna nominación.

Otra de las sorpresas fue la comentada película Saltburn, protagonizada por Jacob Elordi y Barry Keoghan. Pese a que ha sido considerada un éxito, no recibió ninguna nominación a los Oscar 2024.

Un caso parecido fue el de May December. Y es que si bien la película logró entrar en la categoría de Mejor Guión Original, no obtuvo nominaciones para sus protagonistas, por lo que Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton quedaron fuera de la competencia.

