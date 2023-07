Pedro Pascal recibió 3 y Succession arrasó: Revisa aquí el listado con los nominados a los Emmy 2023

Este miércoles se dieron a conocer las siempre esperadas nominaciones a los premios Emmy, instancia en la que se destacaron varias producciones e intérpretes, como el chileno Pedro Pascal, quien obtuvo tres, una de ellas la categoría de Mejor Actor de Drama.

Allí, Pascal competirá con los reconocidos Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Jeremy Strong (Succession) por su protagónico en The Last Of Us.

Además, recibió nominaciones a Narrador Destacado por su participación en Patagonia: La vida al borde del mundo, y también a Mejor Host por su participación en Saturday Night Live (SNL).

Otra de las producciones que se destacaron fueron el drama familiar Succession, The White Lotus, The Last Of Us y Ted Lasso, producciones que cuentan con la mayor cantidad de nominaciones.

En comedia, en tanto, Abbott Elementary volvió a destacar en varias categorías, como Mejor Actriz, Mejor Serie y Mejor Actor / Actriz de reparto.

Cabe destacar que para poder competir en esta ceremonia 75ª, los programas debían emitirse entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

La ceremonia, en tanto, se transmitirá en vivo desde el Teatro Peacock, antes llamado Teatro Microsoft, el lunes 18 de septiembre, de 5 a 8 p. m. PT/8 a 11 p. 9-10.

Sin embargo, de acuerdo a The Hollywood Reporter, es probable que se retrase si no se llega a una resolución a la huelga de escritores que se está desarrollando.

Para ver el listado completo haz click aquí.

Mira las principales categorías aquí:

Mejor serie de Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actor en serie de Drama:

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

(The Last of Us) Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en serie de Drama:

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor de Reparto en serie de Drama:

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor Actriz de Reparto en serie de Drama:

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Serie de Comedia:

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Mejor Actriz en serie de Comedia:

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor Actor en serie de Comedia:

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

