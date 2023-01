Este es el listado completo de películas, actores y actrices nominadas a los Premios Oscar 2023

Esta mañana se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2023, en un año marcado por los multimillonarios blockbusters y la recuperación de la taquilla, tras la pandemia de COVID-19.

Todo a la vez en todas partes con once candidaturas y Almas en pena, junto con Sin novedad en el frente, con nueve, lideraron las nominaciones de la 95 edición de los Premios de la Academia, que se entregarán el próximo 12 de marzo.

La película dirigida por Los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ha logrado el mayor número de menciones, seguida de la realizada por Martin McDonagh y de Sin novedad en el frente.

Elvis las sigue de cerca con ocho nominaciones, mientras Los Fabelmans, la película autobiográfica de Steven Spielberg, en tanto, ha logrado siete candidaturas.

More Than I Want To Remember, el corto animado en el que el chileno Sebastián Bisbal fue jefe de animación y que estaba preseleccionado, no logró conseguir una nominación en la categoría de Mejor Corto Animado.

Sin embargo, Argentina obtuvo una importante nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera con la cinta dirigida por Santiago Mitre, Argentina, 1985.