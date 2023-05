María Jimena Pereyra no le contó a su familia que se casó por el civil: “Se enteraron por Instagram”

Hace un par de días, María Jimena Pereyra y Tania García dieron un importante paso en el Registro Civil de la comuna de Curacaví: la pareja contrajo su anhelado matrimonio.

Ambas habían firmado el Acuerdo de Unión Civil en 2018 y hace meses tenían ganas de casarse por el civil.

“Desde que se aprobó el matrimonio igualitario veníamos hablándolo. Sacamos hora rápidamente“, dijo la cantante a LUN.

Sin embargo, también reveló un detalle que sorprendió a todos y es que su familia no supo del reciente acontecimiento.

“Mi familia se enteró por Instagram. Obviamente para ellos ya estábamos casadas. Creo que mi mamá aún no se entera, porque me escribieron mis hermanos que son más activos en redes sociales”, señaló la ex participante de Rojo.

Tras firmar en el Registro Civil, la pareja se subió a un avión para pasar la celebración en Mendoza, Argentina, durante algunos días.

“El matrimonio es muy importante para muchas parejas homoparentales, en especial cuando se quiere tener hijos. Si hay una separación, que puede ocurrir, los niños quedan un poco a la deriva”, dijo.

Recordemos que recientemente, la intérprete contó a sus seguidores que estaban nuevamente intentando ser madres a través del proceso de inseminación artificial.