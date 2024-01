¡Vivan los novios! Wilma González celebró su matrimonio con Nicolás Seguel con dos looks

Wilma González comenzó el 2024 celebrando el amor y dio un importante paso en su relación con Nicolás Seguel. La pareja selló su compromiso y se casaron en una íntima ceremonia durante la tarde del jueves 11 de enero.

Los propios novios fueron los encargados de dar la noticia a través de sus cuentas de Instagram, donde compartieron su felicidad por el gran día y dejaron ver otros detalles del festejo que prepararon.

La primera postal que compartieron fue de sus manos sosteniendo la libreta de matrimonio, junto al mensaje “Mr. & Mrs. Seguel González”.

Seguido de eso, Wilma González difundió un video donde aparece junto a su ahora esposo, caminando de la mano tras la ceremonia civil. “En unas horas se viene lo bueno, la ceremonia y la celebración. Y mi vestido”, expresó.

Entre los registros que compartieron los novios también se pudo apreciar los diferentes looks que eligieron para la ocasión, esto ya que la ex chica reality usó dos vestidos. En primera instancia apostó por un vestido blanco strapless con una gran moño en el frente. Para el segundo atuendo se aprecia un look más elegante con un diseño de encaje y detalles brillantes.

Lo mismo ocurrió con el ingeniero, quien para la cita civil apostó por un look relajado con camisa de mangas cortas y pantalón blanco, pero luego, al igual que la novia, llevó un clásico smoking negro con humita.

Hay que recordar que la pareja lleva varios años juntos y se comprometieron en matrimonio en 2022 durante un viaje familiar que hicieron por España, la tierra natal de la influencer, donde el joven la sorprendió con su propuesta.

Así fue la boda de Wilma González y Nicolás Seguel

