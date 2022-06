“Todo estará bien”: Especulan con indirectas en la nueva canción de Shakira tras su separación

Si bien Shakira ha tenido una carrera musical repleta del éxitos con los que ha hecho noticia y ha cultivado su fama a nivel internacional, durante las últimas semanas saltó a la palestra tras anunciar su separación del futbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación por 12 años.

Esta situación no ha sido motivo para mantener a la colombiana alejada de las luces, ya que luego del estreno de la canción Te Felicito, ahora le sigue otro single que reúne además al grupo Black Eyed Peas y al DJ David Guetta.

Se trata de Don’t You Worry, una producción que despertó interés en las redes sociales no solo por la colaboración, sino que además porque fanáticos de la artista aseguran que la letra contendría indirectas contra Piqué.

Hay que recordar que este quiebre amoroso estuvo marcado por los rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte del futbolista, lo que no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes.

En ese escenario, hay cierto contenido en esta canción que aumentan las suspicacias en torno a estas insinuaciones, pero todo en un ritmo musical positivo y alegre.

“Me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida”, parte diciendo la cantante, para después seguir con un “yo estaba abajo, pero ahora me levanto, levanto mi cabeza y mis ojos, me hago más sabia y me doy cuenta de que todo estará bien“.

“Voy a vivir mi vida como si cada día fuera un día de fiesta”, sigue.

Pero estas dudas tienen un origen, y es que luego del lanzamiento de Te Felicito con Rauw Alejandro, la colombiana ya había dado luces de esta separación cuando aún ni siquiera había rumores, ya que la canción apuntaba directamente al desamor.

“Supongo que nos pasa a todas las mujeres, al menos una vez”, dijo en ese entonces Shakira, agregando que “crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas“.

Revisa la canción a continuación: