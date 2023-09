“¡No me la creo!”: Naya Fácil reventó las redes al mostrar su nueva casa de tres pisos

Durante la jornada de este sábado la influencer Nayadeth Neculhueque, más conocida como “Naya Fácil“, compartió a través de su cuenta de TikTok un registro en que reveló cómo es su nueva casa.

La propiedad llama la atención, ya que posee amplios espacios y tres niveles, detalle que ella enfatizó en el video que además aprovechó para mostrar el inmueble en profundidad para sus seguidores.

Cabe destacar que, según lo que mencionó, es la tercera propiedad que ha logrado adquirir a su nombre. “¡Quién lo diría, chiquillos, no me la creo!”, comentó sumamente emocionada.

Un nuevo hogar para la “Facilona”

Otro detalle que se notó inmediatamente es que llegó hasta la nueva casa en su “Facilona”, la llamativa camioneta que ella personalizó con un especial tono fucsia que sin duda se puede reconocer fácilmente.

Pero, antes de ir a su nueva casa, dejó un registro en su TikTok donde mostró sus antiguos hogares, que también recuerda con cariño: “Mi departamento que me lo compré en unos blocks, que son estos, así es como yo comencé en este mundo de las propiedades. Obviamente sabía que no iba a vivir siempre ahí, sabía que iba a ir progresando”, comentó.

“Siempre me vieron sentada aquí haciendo mis historias, también me quiero despedir de mi cocinita, tantos en vivos chiquillos… me da mucha emoción todo este proceso”, agregó emocionada.

“Pero como les digo, es algo para mejor, estoy muy agradecida de mi casa, dos años que me acogió”, cerró.

Revisa la publicación en TikTok:

