Ahora contra Mon Laferte: Pablo Herrera la calificó de “mal gusto” y la mandó a “abrazar niños”

Pablo Herrera continúa haciendo noticia y no precisamente por su música. En esta ocasión, el cantante nacional volvió a la palestra tras lanzar una cruda crítica hacia la artista chilena Mon Laferte, aludiendo principalmente a un polémico videoclip de su último álbum.

El intérprete de Tengo un amor fue parte del programa de YouTube Francamente, conducido por Patricia Maldonado. En ese contexto, la ex animadora de televisión emitió un análisis sobre la música urbana, dirigiendo su conversación hacia la pieza audiovisual de Mon, llamada Pornocracia.

“Me agrede la música cuando se pasa a la parte sexual. Tampoco estoy de acuerdo con la promoción que hizo Mon Laferte con su nuevo disco donde sale sexo oral, no tiene necesidad, si tiene talento”, mencionó la ex panelista.

Frente a esta aseveración, Pablo Herrera dijo desconocer de qué trataba el tema, pero aún así hizo una crítica del mismo.

“Qué mal gusto (…) No me calza teniendo ella un espacio privilegiado, pero para hacer el bien. Los seres humanos estamos para hacer el bien. En vez de estar con las patas abiertas, chupándole el loly a una persona, debiera estar abrazando niños“, señaló en contra de la cantante.

Pablo Herrera por migrantes: “Ojalá se los piteen a todos”

Fue el pasado 18 de marzo cuando Herrera protagonizó otro conflicto que le valió cientos de críticas y cuestionamientos en redes sociales. En esa ocasión, se dirigió específicamente en contra de los migrantes que viven en Chile.

En declaración a Radio Bío-Bío, el artista emitió dichos calificados como racistas y se lanzó contra la población extranjera.

“El domingo fui a comer al Mercado Central, donde se come exquisito y barato, y los alrededores de La Vega es un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos, que venden unos pollos rellenos (con) no sé con qué huevada, que nadie compra. Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro“, afirmó.

Por último, manifestó: “Córranle balas a todos, la policía tiene que hacer uso de ese derecho. Ojalá se los piteen a todos, más encima van a ser un gasto de casi un palo (millón) en la cárcel. No sé cuántas lucas hay para cuántos aviones y poder llevarlos de vuelta”, señaló Herrera.

