Corista de programas de talentos y madre de tres hijos: La nueva vida de Gabriela Ernst, ex actriz de Amango

A 15 años de saltar a la fama en la serie Amango, Gabriela Ernst se mantiene alejada del mundo de la actuación y se mantiene vigente en la música, participando como corista de artistas como Myriam Hernández y de programas de talentos como Yo Soy y The Voice Chile, ambos de Chilevisión.

En entrevista con LUN, la cantante de 28 años también habló sobre su presente familiar siendo madre de tres niños: Corín, Amaru y Sebastián, este último de sólo un año y dos meses. “Me tocó ser mamá soltera en todos los sentidos de la palabra”, dijo la artista, quien además aseguró que “por ahora creo que cerré la fábrica”.

“Me encanta ser mamá. Y si algún día en un futuro muy lejano me enamoro de alguien y tengo una relación estable, no descarto tener más hijos. Pero por ahora estaremos así por varios años más”, agregó. En la misma línea, sostuvo que “todavía tengo muy mala suerte en el amor y muy buena suerte en el juego”.

Consultada sobre cómo lo hace para ir a fiestas, Ernst confesó que “no carreteo ni salgo a bailar por lo menos desde hace unos nueve años. No me dan ganas. Lo que sí hago de vez en cuando es salir con amigos a comer, muy tranqui”.

“Mis carretes son de estar en la casa, tomar y picar algo rico. Muy fome. Todo es muy familiar. Además, estoy soltera”, añadió Gabriela, indicando que por ahora no está dentro de sus prioridades “encontrar a alguien”.

En ese sentido, enfatizó que “cualquier papá o mamá soltera se va a dar cuenta de que seguir la vida como si nada no es fácil, menos con la mirada que te pega la sociedad. Pero es tres veces más difícil emocionalmente hablando: muchas veces te van a prejuzgar porque tienes hijos y evitan vincularse contigo porque tienes otro tipo de prioridades”.

“Siento que ser mamá de tres me ha convertido en un búho, porque soy más funcional para mis cosas mientras mis hijos duermen”, cerró.