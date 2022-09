Adiós, Milly y Emily: Estas son las nuevas actrices de Rhaenyra y Alicent en House of the Dragon

El capítulo de House of the Dragon (HotD) de este domingo marcará un antes y un después en Desembarco del Rey y para los seguidores de la serie.

Tras cinco capítulos en los que conocimos a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower con las interpretaciones de Milly Alcock y Emily Carey, respectivamente, ambas dejarán la ficción y nuevas actrices tomarán sus roles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mils (@millyalcock)



¿Por qué? Si estás al día con la historia, procede con toda la confianza de Daemon Targaryen, pero si no, quizás prefieras retroceder antes de que los spoiler te quemen como el fuego valyrio.

¿Listos? ¿Seguros? Fuiste advertido.

Salto temporal

En su sexto episodio, HotD se pegará un salto temporal de un par de años, en los que nos adentraremos de lleno en una nueva etapa que se desarrolla al interior de la Fortaleza Roja, donde se han rebarajado las fuerzas de las alianzas, lo que dará paso a la creación de dos “coaliciones” de casas que respaldarán diferentes opciones al trono.

La enfermedad del rey Viserys, quien se infectó una herida tras cortarse el dedo con una de las espadas del trono, ha avanzado y la sucesión de la corona tiene su cuenta regresiva con nuevos aspirantes para la coronación. Como era de esperar, la intensidad escaló a tope tras la irrupción de Alicent (recuerden ese vestido verde) en el intenso matrimonio de Rhaenyra con Laenor Velaryon.

Si bien las casas ya le juraron lealtad a la heredera para liderar el reino al final del primer episodio (The Heirs of the Dragon), nunca se pudo ganar del todo al Consejo Privado. El protocolo que mezcla la tradición Targaryen con las leyes de la Fe de los Siete obliga a que el rey sea justamente eso, un hombre.

Esta pugna que ha fragmentado posiciones al interior de King’s Landing puso sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo por la unidad, para no dividir a Westeros. Y al parecer ya existe la carta que parece dejar satisfechos a gran parte de los sectores: Aegon II, el primer hijo de la reina consorte Alicent con el actual monarca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House of the Dragon (@houseofthedragonhbo)

Las nuevas reinas de King’s Landing

Es en ese contexto que la historia avanzará un par de años tras los eventos de la ceremonia que unió a la Targaryen con el príncipe de Driftmark y nos encontraremos con una Rhaenyra y Alicent adultas, por lo que dos nuevas actrices les darán vida: Emma D’Arcy (30) y Olivia Cooke (29), respectivamente.

La producción ya había anunciado esto hace meses, pero no sabíamos cómo ni cuándo. Recién fue con el adelanto tras el capítulo anterior (We Light the Way) que confirmamos este cambio. ¿Y quiénes son?

La nueva intérprete británica de la hija de la sangre del dragón ha hecho una carrera principalmente en televisión, con series como Wanderlust (2018), Hanna (2019) y Truth Seekers (2020).

La también actriz de teatro ha dado varias entrevistas reflexionando sobre género, ya que se ha identificado como una persona no binaria. Su formación comenzó en la Escuela de Arte Ruskin y posteriormente estudió Bellas Artes en la Universidad de Oxford. Todo la llevó a dirigir la compañía de Forward Arena Company en Londres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma D’Arcy (@emmaziadarcy)

En tanto que la ex doncella de Rhaenyra e hija del expulsado Otto Hightower es un rostro más conocido para el público general, gracias a que ha participado tanto en mega producciones como en proyectos de cine más independiente.

Ready Player One (2018) de Steven Spielberg es el título de mayor masividad, pero también se ganó el corazón de la crítica con sus trabajos en Me and Earl and the Dying Girl (2015), Thoroughbreds (2017, con Anya Taylor-Joy) y la alabada Sound of Metal (2019).

¿Podrán conquistar el corazón de los fans y continuar el memorable impacto que generaron Milly y Emily con dos icónicos personajes? Solo el tiempo lo dirá y lo comenzaremos a saber este domingo a las 22:00 horas en HBO.