Encendedor deja en evidencia quiebre entre Coni y Pincoya en Gran Hermano

La relación de Constanza Capelli y Jennifer Galvarini dentro de Gran Hermano aún no mejora y queda mucho para que las antiguas amigas se reconcilien, ya que situaciones cotidianas que antes tomaban con risa, ahora las hacen pelear. “Lulito, ese fuego es mío“, se le acercó diciendo a la bailarina al ver que tenía su encendedor. Esta solicitud pilló desprevenida a Coni, quien le respondió: “Pero si te lo voy a dar Pincoya, no te lo voy a robar“. Tras un intercambio de opiniones, que podría haber escalado a pelea, Pincoya se desahogó con Estefanía, a quien le explicó la importancia que tiene para ella ese encendedor y que “yo le presto fuego, pero me lo tienen que devolver al toque y nadie se puede enojar si yo lo voy a pedir”.