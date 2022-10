Nuevo documental de directora de El Agente Topo será protagonizado por Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Durante la jornada de este viernes se dio a conocer el nuevo proyecto de la premiada documentalista chilena Maite Alberdi, destacada por producciones como La Once, Los Niños y El Agente Topo, esta última nominada a los Premios Oscar en 2021.

La Memoria Infinita es el nombre del nuevo documental de Alberdi, el cual quedó seleccionado en IDFA FORUM, instancia de pitch más importante del mercado documental, que se desarrolla en el marco del Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam.

La cinta abordará la historia de la actriz Paulina Urrutia y su esposo, el periodista Augusto Góngora, quien fue diagnosticado con Alzheimer en 2014.

Según explicó la productora Micromundo, la realizadora nacional observó a la pareja en un periodo de cuatro años, teniendo como resultado un trabajo que el portal de IDFA describió como “una íntima meditación sobre el amor y la memoria”.

Una historia de amor y memoria

En una de sus últimas entrevistas en televisión, Paulina Urrutia se refirió sobre el avance de la enfermedad que afecta a su marido. “Con todas las dificultades, las más increíbles dificultades que te puedes imaginar que pone esta enfermedad, como es el Alzheimer, siempre encuentro una manera de estar cómoda con él“, dijo en entrevista con Canal 13.

En ese sentido, la artista de 53 años mantiene activo a Góngora mencionando que se encuentra en su casa y acompañado de ella. “Hora a hora, minuto a minuto, vas perdiendo algo de esa persona, es abrumador, pero al mismo tiempo es lo más bello“.

Consultada sobre cómo se mantiene firme, Urrutia enfatizó que “primeramente, yo creo que quien me contiene es él. No es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro“.