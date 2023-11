Revisa quién fue el jugador menos votado en la última Gala de Eliminación de Gran Hermano Chile

A solo 7 días de la final de Gran Hermano Chile, se llevó a cabo la última Gala de Eliminación para definir a los finalistas del reality show. En este sentido, el público terminó por decidir que Skar es la nueva participante eliminada.

Esta situación se desarrolló después de que la influencer, en conjunto con Jorge Aldoney, Constanza Capelli y Jennifer Galvarini fueran nominados por sus compañeros de casa en el confesionario. A estos se les sumó inicialmente Viviana Acevedo, pero que fue salvada por la líder de la semana.

Skar es la nueva eliminada de GH

Tras esta importante decisión, los televidentes decidieron que uno de los participantes de Gran Hermano Chile con más votos, y que, por lo tanto, se queda unos días más es Coni, quien se convirtió en semifinalista.

Finalmente, la minoría de seguidores enviaron a través de un SMS al 3331, donde escribieron el nombre de Skarleth, ocasionando que esta deje hoy la casa más famosa del mundo.

Luego conocer el resultado, la más joven de la casa comentó que “la primera vez que dejé esta casa, sentí que me faltaron muchas que hacer (…) ahora ya no me voy con esa sensación“. Sobre la misma, Skar confesó que “aprendió mucho” de sus compañeros y agradeció al público por el apoyo.

Recta final de Gran Hermano Chile

Ante la gran incógnita sobre cuándo termina el reality show, finalmente se anunció que solo quedan 7 días para la final. Es decir, será el próximo 3 de diciembre.

Si bien se desconocen nuevas eliminaciones para la semana del 27 de noviembre, no se ha confirmado cómo seguirá el juego con los 5 participantes en competencia.

