¡El público habló! Conoce todos los detalles sobre el nuevo participante eliminado de Gran Hermano Chile

Tras una intensa placa de nominación, que puso nerviosos a siete participantes de la casa-estudio de Gran Hermano Chile, se reveló que Lucas se convirtió en el nuevo participante eliminado del reality show.

Esta situación se desarrolló después que el profesor de jiu-jitsu, en conjunto con Jorge, Francisca, Mónica, Raimundo y Rubén fueran nominados por sus compañeros de casa en el confesionario, y en el caso de Jennifer Galvarini, por la nominación fulminante de Lucas.

Recordemos que en esta ocasión la persona salvada de la placa fue Fran Maira, a quien Hans, como líder de la semana, resguardó por unos días más.

Tras esta importante decisión, los televidentes decidieron que los participantes de Gran Hermano Chile con menos votos, y que, por lo tanto, se quedan una semana más, son: Raimundo y Rubén.

Finalmente, la mayoría de seguidores enviaron a través de un SMS al 3331, donde escribieron el nombre de Lucas, ocasionando que este deje hoy la casa más famosa del mundo.

Tras conocer el resultado, el jugador comentó que “no me tenía mucha fe tampoco, pero me quedó una experiencia increíble, me llevo a gente maravillosa, que es lo importante de este programa”.

Sobre la misma, sobre sus amigos mencionó que: “es un juego, a fuera a seguir bancando a los míos de adentro“.

