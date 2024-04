Aseguran nuevo quiebre amoroso entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara: Este sería el motivo

Durante el año pasado Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara pasaron por un quiebre en su relación que se dio a conocer públicamente. Sin embargo, este no sería el único, puesto que ahora una nueva versión que apunta a otra fractura en el vínculo.

De acuerdo a lo relatado en el programa “Sígueme“, desde principios de este mes la pareja estaría distanciada e incluso se indicó que Vergara habría abandonado el proyecto Marca Personal, en que ambos colaboran para Radio La Metro.

Aunque en principio no se detallaron las razones que podrían haber motivado esta situación, más tarde sí se revelaron en otro espacio de farándula.

¿Qué motivó el nuevo quiebre?

“Un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento”, partió contando en Que te lo digo el periodista Luis Sandoval, sobre un hecho aparentemente ocurrido el miércoles 17 de abril en Providencia.

Sobre esto, indicó que desde ahí empezaron los problemas: “¿Qué pasó en ese departamento? Habían risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, habían mujeres hermosas (…) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”, sumó.

“La verdadera razón es que Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más. Nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (…) Y no se retira solo en lo personal sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”, cerró.

