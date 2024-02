¿Unieron los corazones? Trinidad Cerda reveló detalles sobre su nuevo romance

Trinidad Cerda participó en el programa “No es lo mismo” del canal Tevex, instancia en la que compartió no solo los detalles de su reciente viaje a Brasil, sino que también de su vida amorosa.

Si bien, en la entrevista la participante de Top Chef VIP reveló que había sido conquistada por dos pretendientes, la actriz aseguró que cuando volvió a nuestro país conoció a un hombre con el que ya inició una posible relación.

“Conocí un francés con el que tuve una historia muy bonita, pero llegué a Chile y conocí a alguien más“, contó Trinidad.

De acuerdo con las declaraciones de la ex Gran Hermano Chile, conoció a su nueva conquista en una fiesta electrónica en la capital: “La verdad yo no quería ir, pero me convencieron mis amigas, así que fuimos un ratito, lo conocí ahí y ahora estamos saliendo”.

Los detalles del nuevo romance de Trinidad Cerda

Respecto a las características de su nuevo enamorado, la actriz reveló que: “es una persona súper noble y linda, es skater y me encanta que ande en su skate. Es muy piolita, es productor pero no trabaja en televisión”.

Sin embargo, cuando fue consultada por sus suegros, la participante de Top Chef expresó que aún no los ha conocido porque solo han salido por un par de semanas.

“Abraza toda mi historia, me abraza a mí, es lindo”, manifestó Trinidad en la conversación.

