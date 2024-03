¿Nuevo romance? Trinidad de la Noi se sinceró sobre su relación con Esteban Grimalt

Trinidad de la Noi abrió su corazón y se refirió a los rumores que durante el último tiempo la han ligado de manera sentimental con el destacado deportista nacional, Esteban Grimalt.

La modelo se encuentra de regreso en Chile desde finales del año pasado, cuando retornó tras el fin de su matrimonio con el ingeniero comercial Cristóbal González.

Cabe recordar que la joven estuvo casada cerca de dos años, luego de celebrar su unión civil en 2021 y la religiosa en el verano del 2022, sin embargo, según confesó, tomaron caminos separados por “proyectos de vidas distintos”.

Tras conocerse el quiebre, durante las últimas semanas comenzaron a circular rumores que ligaban el nombre de Trinidad de la Noi al de Esteban Grimalt y fue ella misma quien se encargó de entregar detalles sobre su vínculo.

Trinidad de la Noi y su relación con Esteban Grimalt

“Yo entiendo que la gente invente cosas o hable de cosas y que aumente esta bola que corre. Creo que no lo hacen con mala intención”, comentó la maniquí en ADN, agregando que “a Esteban lo conozco, me cae muy bien, es muy buena onda”.

Según se supo, ambos se conocieron durante en medio de los eventos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se llevaron a cabo entre octubre y noviembre, y desde entonces comparten un grupo de amigos en común.

“La gente puede creer o no creer, puede seguir alimentándose de los rumores, pero por ahora no ha pasado nada, no tengo nada con Esteban”, dijo sobre el jugador de voleibol.

