Billie Eilish y Apple TV+ lanzaron este martes el segundo tráiler del documental Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.

Dirigido por el cineasta y documentalista R.J. Cutler, el largometraje muestra de manera íntima el viaje de una joven compositora de tan sólo 17 años.

En el documental, los fanáticos podrán ver a Billie de gira, sobre los escenarios, pero tambien en casa, junto a su familia, ofreciendo así una mirada mucho más cercana sobre el proceso de creación de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

“Es una época horrible para ser adolescente. Los niños están deprimidos”, dice su mamá, Maggie Baird, durante las escenas de adelanto.

El estreno de Billie Eilish: The World’s A Little Blurry fue programado para el 26 de febrero.

Mira el nuevo tráiler acá: