La bofetada de Will Smith a Chris Rock fue un momento que se robó todas las miradas en la pasada edición de los Premios Oscar, y hasta la fecha sigue dando de qué hablar, ya que recientemente comenzó a circular un nuevo video que muestra otra perspectiva del conflicto sobre el escenario.

Es necesario recordar que todo ocurrió cuando el comediante se dio el tiempo de lanzar improvisar previo a anunciar el galardón den la categoría de Mejor Película Documental. En ese momento se refirió a la esposa de Smith: “Jada, te amo. G.I. Jane 2 , no puedo esperar a verla”, haciendo referencia al personaje característico por tener la cabeza rapada. Esto en alusión a la apariencia de Jada Pinkett, quien padece de alopecia.

La transmisión televisiva mostró que la también actriz reaccionó seriamente a esa frase. De hecho, en su rostro se puede apreciar que no le habría gustado para nada esta “broma”. Fue así que, segundos después, Will enfrentó al presentador y lo golpeó en el rostro.

En medio de la incertidumbre, tanto de los presentes como de los televidentes, de si lo ocurrido se trataba de algo preparado, todo quedó claro cuando el actor le gritó a Rock desde su asiento después de pegarle: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, le dijo.

El nuevo registro mencionado, y que comenzó a viralizarse a través de TikTok, muestra otra toma que daría cuenta de la reacción de Pinkett tras el golpe.

Este video fue compartido por el intérprete Michael Rapaport, y en él se puede observar a Jada inclinándose hacia adelante justo cuando su esposo se devuelve a su lado luego de la cachetada. Esto haría presumir que ella habría esbozado una carcajada, sin embargo, es solo una especulación por su comportamiento físico.

Pero esto cambia cuando escucha a Smith gritarle a Rock, instancia en que ella vuelve a mirar seriamente al animador en el escenario.

“La gente decía que Will Smith estaba protegiendo a Jada, ¿por qué Jada no estaba protegiendo a Will de arruinar literalmente toda su carrera? Mi esposa habría estado retándome antes de que pudiera llegar a mi asiento por hacer una burla de mí mismo y de nuestra familia”, escribió Rapaport junto al registro, desatando una serie de comentarios.

Revisa el registro a continuación: