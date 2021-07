La primera colaboración entre Ricky Martin y Paloma Mami ha sido todo un éxito en diferentes países del mundo, alcanzando cerca de 20 millones de reproducciones en YouTube.

Se trata del single Qué rico fuera, una producción que llevó a que los artistas se presentaran juntos en los Premios Juventud 2021, en Estados Unidos.

Sin embargo, la química que ambos dejan al descubierto en el videoclip de la canción, parece haber traspasado la pantalla. Así lo confirmó el cantante puertorriqueño, quien llenó de elogios a la artista chilena debido a su talento.

Mediante un video del canal Genius, ambos participaron de una entrevista para dar a conocer detalles sobre la letra de la canción y además hablar sobre su buena relación, la que se inició luego de grabar esta colaboración.

En primer lugar, Ricky Martin explicó que apenas escuchó la canción supo que era para él, pero “yo quería trabajarla con alguien joven, refrescante, que sepa lo que quiere y que no tenga miedo de decir cosas, y tengo mucho tiempo obsesionado con esta artista que está a mi lado“, apuntando a la chilena.

“Pero primero lo tiré al cosmos a ver qué pasa y qué me contesta, y me dijo que sí”, sostuvo el cantante sobre este ofrecimiento que le hizo a Paloma Mami para grabar la canción. Durante su trabajo, añadió que le manifestó a la cantante que “tú puedes hacer lo que quieras, vuela como quieras, aquí no se obliga a nadie”.

“Eso fue la parte más bacán para mí, porque me dejó súper libre y seguir siempre con mis proyectos“, respondió la artista chilena.

“Ricky fue súper buena onda y me dijo así literalmente: vuela”, sentenció.