“Me voy a pasear con los grandes”: Pincoya “decretó” cómo será su proyecto en redes tras Gran Hermano

Jennifer tuvo una íntima charla con Viviana, donde hablaron de varios temas. Uno de ellos fue una confesión de Pincoya, quien le dijo a la futbolista que le gustaría tener “hartos haters” afuera de Gran Hermano cuando comience a hacer sus videos. “Quiero que me siga mucha gente, buena y mala, yo quiero que vean mis videos. Ese es el fanatismo de las personas, que se aferran a eso (…) A mí me da lástima esa gente. Mientras más me odien, más van hablar de mí, más voy a hacer conocida y yo me voy a pasear con los grandes, acuérdate de mí”, afirmó.