No fue solo Grease: Olivia Newton-John y las otras películas (y canciones) que consagraron su carrera

Este lunes, a los 73 años murió la recordada actriz Olivia Newton-John, una intérprete que, sin duda, dejó un legado que difícilmente será olvidado por lo amantes del cine y la música.

La noticia la dio a conocer su esposo, John Easterling, a través de redes sociales, quien explicó que la artista “falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana (lunes 8), rodeada de familiares y amigos”. Durante más de 30 años, la actriz vivió con cáncer de mama.

Durante su vida, Olivia tuvo una larga trayectoria en el cine y la música, con películas como Grease y canciones como Physical, uno de varios de sus éxitos, que consagraron su carrera en Hollywood y el mundo, y que revivimos a continuación.

Grease (1978)

Olivia Newton-John le dio vida a Sandy en el clásico Grease (1978), una joven estudiante que se enamora de Danny Zuko, interpretado por John Travolta.

Si bien la película se estrenó hace 44 años, es uno de esos filmes que pasaron a la historia, siendo conocido por grandes y chicos.

De hecho, tres de las canciones más conocidas fueron cantadas por ella: Hopeless Devoted To You; Summer Nights; y You’re The One That I Want, compartiendo con Travolta en las dos últimas.

Xanadu (1980)

Otra de las películas en las que apareció Newton-John fue Xanadu (1980), filme en el que interpretó a Kira, una mujer que es fotografiada por un artista, pero que nadie logra identificarla, y en el que comparte junto a Gene Kelly.

Si bien la película no fue bien recibida por la crítica especializada, sí hubo una cosa que fue todo un éxito: la canción Magic.

Two of a Kind, 1983

Otro de sus protagónicos con John Travolta fue en la película Two of a Kind (1983), una comedia romántica que buscó lograr el éxito de Grease, pero no lo logró.

Pese a lo anterior, la producción se suma a la lista de algunas de las películas que protagonizó.

Carrera musical

Tal como ya se mencionó anteriormente, Olivia tuvo una gran carrera musical que marcó a toda una generación y cuyos temas suenan hasta el día de hoy.

Newton-John ganó cuatro premios Grammy: Mejor Interpretación Vocal Country Femenina en 1974, por Let Me Be There; Mejor Interpretación Pop Vocal Femenina en 1975, por I Love You, I Honestly Love You; Mejor Grabación del Año en 1975; y Video del Año en 1983.

Physical

La recordada Physical fue lanzada a fines de septiembre de 1981 y en cuyo video se le puede ver haciendo ejercicio.

La canción fue todo un éxito e incluso estuvo durante 10 semanas en la cima del Billboard Hot 100, según consignó CNN. Sin embargo, fue prohibida en diferentes estaciones de radio por su contenido.

Otros de los éxito de Olivia Newton-John fueron Have You Never Been Mellow y Please Mr. Please.