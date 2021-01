Muchacha triste, El baile del gorila y Macarena son algunas de las canciones que hicieron vibrar al “monstruo” alguna vez, en la voz de sus interpretes que no lograron proyectarse en la música con más de una creación. Incluso, muchos artistas como No Mercy, Los Del Río y Yandar & Yostin debieron repetir su hit para poder rellenar sus breves presentaciones. Recordamos aquí algunos de los One Hit Wonder más recordados de la historia del Festival de Viña.