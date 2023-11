Philip Froissant, el joven sensación del streaming, adelanta su nueva serie “One Trillion Dollars”

Los protagonistas de la nueva serie original de Paramount+ Eine Billion Dollar (One Trillion Dollars), revelaron detalles exclusivos de la producción que ya está disponible en la plataforma de streaming.

CHV Noticias conversó con los actores Philip Froissant (The Empress), Oliver Masucci (Dark)y Alessandra Mastronardi (Master of None), quienes protagonizan la producción y comentaron sobre su trabajo en la serie, por qué la gente debería verla y también sus ganas de visitar nuestro país próximamente.

One Trillion Dollars, por su nombre en inglés, está basada en la novela que el escritor alemán Andreas Eschbach publicó en 2001 bajo el mismo nombre, texto que se convirtió en éxito de ventas, tanto en Alemania como otros países.

¿De qué se trata la serie Eine Billion Dollar?

La nueva serie está situada en Berlín y cuenta la historia de John Pohlmann (Philip Froissant), un joven mensajero en bicicleta, quien hereda un billón de dólares y se convierte en John Fontanelli, el hombre más rico del mundo.

Lamentablemente, dicha fortuna viene con una profecía que condena a su heredero a usar el dinero para restaurar el futuro perdido de la humanidad, por lo que el protagonista se embarca en la misión, enfrentándose a enemigos poderosos y peligrosos que intentan detenerlo, amenazando no solo a él, sino que al mundo tal como lo conocemos.

Además de Philip Froissant (The Empress), One Trillion Dollars está protagonizada por Oliver Massuci (Dark), Alessandra Mastronardi, Carl Malapa, Erdal Yildiz, Stefano Cassetti, Greta Scacchi, Louis Nitsche y Orso Maria Guerrini.

Philip Froissant, la nueva sensación del streaming

Phillip Froissant (28) ha participado exitosas producciones, como la exitosa serie The Empress (Mejor Serie de Drama en los Emmy Internacional), por eso, sinceró que continuar con un papel protagónico es un punto alto en su carrera.

“Fue realmente increíble cuando recibí la noticia de que obtuve el papel porque muchas personas en mi familia y en mi círculo conocían la novela y ya sabía que estas serían las dimensiones de la historia y que será una gran producción internacional”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Philip Froissant (@philipfroi)

“Significa mucho para mí, porque si estás filmando durante casi seis o siete meses, este personaje es como un amigo, así que también es difícil dejarlo ir… Ya extraño a John”, añadió entre risas.

—¿Sientes que tienes algo en común con John Fontanelli?

—Sí. Tenemos algunos hilos que están algo vinculados. Creo que es mucho más valiente que yo y también tiene esa forma hermosa e ingenua de cómo ve el mundo y cómo intenta ver lo bueno en las personas. También soy una persona fiestera como John, y creo que también tengo este pensamiento idealista sobre la importancia de intentar lograr un impacto y tratar de cambiar las cosas.

—¿Qué harías si tuvieras todo el dinero que obtiene tu personaje? Dime tres cosas que comprarías.

—Siempre quise tener una casa cerca del océano o en un lago, lejos de la civilización, aislada. Y luego invertiría en viajar. Siempre quise ir a Sudamérica. Definitivamente haría eso. No hay muchas cosas materiales que compraría aparte de casas o cosas así… tal vez un lindo auto eléctrico. Y creo que compraría muchos regalos para familiares y amigos.

De hecho, si mención de Sudamérica no es casualidad. Phillip nos contó que la novia de su mejor amigo es de Santiago, por lo que conoce varios aspectos de nuestro país.

“Sé que Santiago de Chile es la capital, que es un país muy largo y que hay una gran variedad de paisajes y montañas de gran altitud… y luego tienes enormes desiertos. Excelente comida y mucha cultura, mucha historia”, detalló, junto con prometer que visitará muy pronto nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Philip Froissant (@philipfroi)

Por qué ver One Trillion Dollars, según sus protagonistas

Phillip adelanta que la gente debe ver One Trillion Dollars porque “es muy entretenida” y “plantea cuestiones importantes que todos tenemos que afrontar. Es muy rápida y hay mucha acción. De alguna manera todos pueden identificarse”, continuó.

Junto a lo anterior, destacó que “siempre parece muy difícil y casi imposible cambiar las cosas, porque el sistema es muy fijo”, por lo que dijo esperar que las audiencias “se identifiquen de alguna manera con este idealismo y que se sientan inspirados a cambiar algo en sus propias vidas“.

Para Oliver Masucci, reconocido mundialmente por dar vida a Ulrich Nielsen en Dark, deben verla simplemente porque “es una serie realmente buena”. Además, aprovechó de enviar un mensaje a sus fans en Chile: “Los mantendré informados sobre mi próximo proyecto y realmente me encantaría ir a las montañas (Codillera de Los Andes)”.

Finalmente, Alessandra Mastronardi, quien trabajó con Pedro Pascal en la película The Unbearable Weight of Massive Talent, sostuvo que “es muy realista”: “Espero que pronto, las personas más ricas del mundo, en lugar de simplemente pensar en cómo evadir impuestos, puedan realmente ponerlo en el lugar correcto y cambiar la situación de la sociedad en la que vivimos”.

Mira el tráiler de One Trillion Dollar aquí:

Síguenos en