“Ya es una realidad”: La sincera opinión de la madre de Tomás González por la pareja de su hijo

El ex gimnasta chileno Tomás González sorprendió hace unos días al revelar que se encuentra felizmente en pareja, entregando detalles inéditos de su actual relación.

“Soy de relaciones largas, me siento bien en una relación estable, compartiendo con alguien. Me gusta estar en pareja más que andar picoteando. En general busco estabilidad, equilibrio (…) He estado como un año solo en los últimos 20 años”, dijo.

Después de algunas experiencias ingratas en el pasado y bajar su nivel de compromisos deportivos, González dijo en una reciente entrevista con Canal 13 que se proyecta a futuro con su actual pareja.

“Estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho. Al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble”, confesó.

Opinión de la madre

El deportista afirmó que su romance partió con ciertas dudas, principalmente por experiencias anteriores que no fueron gratas para él.

“Cuando tienes una relación sana, cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad de las dos partes“, explicó.

Asimismo, dijo manifestó sus ganas de formar familia e incluso casarse. “Antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien”, afirmó.

En la misma conversación estuvo presente Marcela Sepúlveda, madre de Tomás, quien entregó una sincera opinión respecto a la pareja de su hijo.

“Yo creo que esto no es un proyecto, ya es una realidad. Estamos todos súper contentos, su pareja es una bellísima persona“, aseveró.

Sepúlveda también se refirió al eventual retiro de González del deporte, indicando que “la más feliz soy yo. Lo veo disfrutando de cosas que ni soñó, lo veo feliz y sonriendo. Él decidió ser gimnasta, hacer una carrera larga y bonita, pero estoy cansada también”.

Te podría interesar: