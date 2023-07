Cast de Oppenheimer se va en plena premiere ante llamado a huelga: ¿Por qué se moviliza Hollywood?

Este jueves, un hecho histórico ocurrió en Hollywood luego de que el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, en inglés) se declarara en huelga en contra de las compañías de cine y televisión, en apoyo a los guionistas.

Esta “doble huelga” no ocurría desde 1960 y en ese marco, la junta nacional del SAG-AFTRA se reunió este jueves, instancia en la que se votó por unanimidad, según dio a conocer Duncan Crabtree-Ireland, el negociador jefe.

“Los miembros del sindicato deben retener su trabajo hasta que se pueda lograr un contrato justo (…) Nos han dejado sin alternativa”, explicó.

El paro, al que desde hace semanas se han sumado diferentes celebridades a marchar en las calles con pancartas, afectará a 160.000 miembros del sindicato, según consignó The Hollywood Reporter.

¿Cuándo comienza la huelga y qué implica?

Según dieron a conocer, la huelga comienza este viernes 14 de julio a la medianoche (12:01 am). luego de que no se llegara a un acuerdo.

De acuerdo al boletín que se compartió, se “instruye a todos los miembros de SAG-AFTRA a dejar de prestar todos los servicios y realizar todo el trabajo cubierto por los Contratos de TV/Teatro”.

Sin embargo, se detalla que sus miembros pueden trabajar en otro proyectos, siempre y cuando sean producidos por empresas que no estén relacionadas con AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers).

Como consecuencia, esto implica el retraso de cientos de producciones en Hollywood, pasando por series, películas y programas, incluso afectará la realización de la versión 75 de los premios Emmy que estaba fijada para septiembre.

Por su parte, el presidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, aseguró que “estamos siendo víctimas de una empresa muy codiciosa” y que “en algún momento tienes que decir ‘No, no vamos a soportar esto más. Ustedes están locos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto?'”.

“Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos estaremos en peligro. No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como se ha cambiado y no esperar que el contrato cambie también (…) No puedo creer… cómo (los estudios) alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestra y siniestra, cuando dan cientos de millones a sus directores ejecutivos. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos”, añadió e hizo énfasis en lo que ha causado en el streaming y la Inteligencia Artificial (IA).

Respuesta de AMPTP

En tanto, la AMPTP, que son quienes representan a los estudios, indicaron que se presentó un acuerdo en el que se ofrecían “aumentos salariales y residuales históricos, límites sustancialmente más altos en las contribuciones de pensión y salud, protecciones de audición, periodos de opción de serie más cortos y una propuesta innovadora de IA que protege las imágenes digitales de los actores para los miembros de SAG-AFTRA”.

En ese sentido, comentaron que “una huelga no es el resultado que esperábamos, ya que los estudios no pueden operar sin los artistas que dan vida a nuestros programas de televisión y películas”.

“Si cree que esta es una propuesta histórica, piénselo de nuevo”, contestó Crabtree-Ireland a dicha respuesta de la AMPTP.

Watch SAG-AFTRA president Fran Drescher blast "insulting" AMPTP behavior in fiery strike speech: "Shame on you!" https://t.co/MSDQ5oopwY pic.twitter.com/LZWrHTRHkE — Variety (@Variety) July 13, 2023

Cast de Oppenheimer se retiró de la premire

Por estos días, además de Barbie, Oppenheimer es otra de las películas más esperadas para el segundo semestre de 2023.

En ese sentido, las últimas horas se tenía prevista la realización de la premiere en Londres, hasta donde llegó el cast de la película dirigida por Christopher Nolan, entre ellos, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oppenheimer (@oppenheimermovie)

Sin embargo, al igual como lo había adelantado Blunt a Deadline, se retiraron una vez que se confirmó la huelga y fue el propio Nolan quien dio la noticia.

“Tenemos que reconocer (que) los han visto aquí antes en la alfombra roja, desafortunadamente se van a escribir sus carteles por lo que creemos que es una huelga inminente de SAG”, argumentó.

El también director de Tenet, continuó al señalar que su elenco fue a apoyar al sindicato que también representa a “uno de mis gremios, el Writer’s Guild, en la lucha por salarios justos para los miembros trabajadores del sindicato, y los apoyamos”.