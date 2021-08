La modelo venezolana Oriana Marzoli anunció que estuvo alejada de las redes sociales tras contagiarse de COVID-19.

A través de su espacio “Algo pasa con Oriana” del sitio español MTMAD, Marzoli contó que el virus le afectó bastante, ya que no estaba vacunada.

“Fue una tortura, la verdad es que no se lo deseo a nadie. A mí me ha dado bastante jodido en estos primeros días (…) Si se pueden cuidar, que lo hagan. No somos inmunes, como yo me he creído“, contó la ex participante de realitys chilenos, actualmente radicada en España.

Además, hizo un mea culpa tras pasar días en cama producto de la enfermedad. “A lo mejor yo me creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba a pillar jamás el virus. Lo he cogido en un momento que estaba con las defensas bajas”.

Asimismo contó que había estado varias veces en contacto con gente que dio positivo, pero ella nunca se enfermó. Por esto, reconoció que “no me esperaba que fuera COVID. Pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado, porque he hecho lo que me da la gana, para qué engañarnos”.

“Los primeros días fueron muy muy chungos. Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a explotar, escalofríos, me dolía todo el cuerpo“, indicó sobre los síntomas que tuvo tras enfermarse, que también agregó la pérdida del gusto y el olfato.