Oriana Marzoli reveló que reconocidos futbolistas del Real Madrid le han escrito: “No sé nada de fútbol”

Oriana Marzoli ha vuelto a dar que hablar. La chica reality está radicada hace varios años en España y en esta ocasión reveló detalles sobre los famosos que le escriben por Instagram para ver su situación sentimental.

Hace algunos días, la venezolana destapó la olla y aseguró que varios futbolistas la están mensajeando, muchos de ellos de la Primera División ibérica e incluso reconocidos jugadores del Real Madrid.

En el programa Celebrity Game Over, confirmó que regularmente se escribe con algunos profesionales, pero aclaró que “no me he acostado con nadie importante. ¿He hablado con futbolistas? Sí, porque me han mandado mensajes”.

La ex chica reality insistió en que “me han escrito varios. Uno solo me gustaba, muy guapo. No sé nada de fútbol, pero estaba con unas amigas y se los mostré, me dijeron ‘tía, tiene mujer e hijo’. Es jovencito”.

Continuando con la descripción, Oriana añadió hubo otro futbolistas que le escribió cuando estaba en los merengues, pero que posteriormente se marchó a Italia.

“Odio meterme en algo que sabes que ya está hecho (…) No he hecho nada con ninguno. Tampoco me gusta el fútbol”, sentenció la joven de 30 años.