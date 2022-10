Oriana Marzoli calificó de “roba maridos” a Gala Caldirola: “Tengo un don para detectar a este tipo de tías”

Oriana Marzoli se lanzó con todo contra Gala Caldirola, de quien expresó duros comentarios contra en televisión durante la noche del lunes.

La española fue una de las invitadas al más reciente episodio de Zona de Estrellas, donde abordo las polémicas de su compatriota, quiensupuestamente tuvo una relación con Mauricio Pinilla.

“La diferencia entre hacerse conocido por ser una persona que no depende de nadie, este es mi caso, a ser un personaje conocido dado a que estás siempre con un futbolista, es bastante diferente”, sostuvo Marzoli.

Asimismo, la ex participante de realitys show agregó que “ella como personaje no vale mucho. Ella vale por ser la roba maridos”.

Incluso, agregó que “a mi me importa una real mier… su vida, pero si que es verdad que se dijo que a mi me gustaría tener la vida que tuvo ella y tener el mismo marido y yo digo ‘de qué marido me hablas, no sé si me está hablando de Mauricio Isla, o me estás hablando de Pinilla’“.

“No sé si la manera de avanzar de ella es la manera que todo el mundo quiere tener de avanzar. Si para eso tienes que robar maridos, pues prefiero estar estancada como yo”, expresó Oriana.

Pero no se detuvo ahí, ya que la ex concursante de programas de TV indicó que “yo tengo un don para detectar a este tipo de tías, está claro que hay cosas que ustedes no ven dentro de un reality, por eso entiendo que mucha gente estuviera cegada”.

Y es por eso que “a mi últimamente me han estado escribiendo por Instagram diciéndome que yo tenía toda la razón, que fui la única que se dio cuenta”.

“No me equivocaba, yo siempre dije que era una chica que buscó a un futbolista, ahora está por otro futbolista, no le importó que fueran compañeros, no le importa nada. Repite el patrón constantemente”, cerró.