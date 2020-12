La ex concursante de realitys, Oriana Marzoli, quien no ha regresado a Chile tras una denuncia de discriminación en su contra, vuelve al centro de la polémica tras protagonizar una discusión en plena televisión española.

La venezolana actualmente es panelista del programa de telerrealidad La casa fuerte de Telecinco, donde hace unos días tuvo un acalorado cruce con la invitada Amor Romeira, conocida por su aparición en el reality Gran Hermano, además de su carrera como cantante y actriz.

Mientras estaba el programa al aire, Romeira acusó a Marzoli de emitir un comentario transfóbico cuando estaban en comerciales.

“Puedo entender que se me critique si soy mejor o peor persona, si le gusto o no le gusto… pero siempre con lo mismo no. Yo no me meto con las personas por lo que quieran ser. Llevo tantos años demostrando quien soy para que me venga la señorita Oriana a decirme si me tiene que tratar de señor o señora o no sabe cómo dirigirse a mí, porque tengo el pelo corto”, dijo.

Además, agregó que “me parece bajuno, un golpe bajo… soy humana y a veces me afecta pero estoy muy por encima de todo eso y personas como Oriana Marzoli me resbalan”.

Lee también: “Era buenamoza, pero quedó horrenda”: El lapidario análisis de Paty Maldonado sobre el físico de Oriana Marzoli

Posteriormente, Oriana no sólo la contraatacó, sino que también aseguró que, anteriormente Amor ya la había tratado de tránsfoba, homófoba e incluso de ejercer la prostitución. “Te dedicas a criticarme sin que yo te haya mencionado jamás. Me pareces un cero a la izquierda y no me meto contigo. Tengo videos diciendo que yo era homófoba y me dedico a la profesión más antigua del mundo“, dijo.

Esto último provocó la furia de la cantante y actriz, quien la apuntó diciendo “vas de digna, fina, educada y de callada cuando sabes perfectamente que has compartido hombres conmigo”, descolocando a la ex chica reality, quien sólo atinó a decir: “tengo seguidores gays que me adoran”.