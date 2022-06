“Se Be linda”: El origen (y lo memes) de la polémica que enfrenta a J Balvin con Christian Nodal

Una nueva polémica envuelve a J Balvin, pero en esta ocasión involucra a otro artista, Christian Nodal. Todo se originó por una publicación que el intérprete de Con Altura realizó en Instagram, donde compartió dos fotos en las que hay ciertas semejanzas entre ambos.

Junto a la frase “encuentra las diferencias”, etiquetando a Nodal, el artista urbano hizo referencia a este parecido en el look. Sin embargo, el aludido se tomó esta situación como en tono de burla, por lo que no tardó en disparar contra el reggaetonero a través de la plataforma.

De esa manera, el mexicano accedió a realizar la comparación, pero llevándola a un aspecto musical. “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, indicó el cantante en la red social.

Por qué nodal tiene que aguantar que se rían de él? No entiendo 😅 https://t.co/bwhMIkUMi6 — DM (@dolmmmmmm) June 1, 2022

Posterior a esto, Balvin le respondió y dijo que “esto sólo fue pa’ divertirme”, haciendo alusión a la canción de Residente en la sesión #49 de Bizarrap y que corresponde a la otrora polémica que enfrentó algún tiempo atrás, donde el líder de Calle 13 le lanzó una tiradera que prácticamente lo destrozó con críticas.

Lejos de terminar, los dimes y diretes continuaron con un video que el intérprete de Mi Gente subió en Instagram y en el que simuló tener un tatuaje en su cara con el nombre de Belinda, ex pareja de Nodal.

“Yo llego a todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, dijo en el registro.

Balvin justificó todo esto asegurando que había amanecido “bromista”, sin embargo, el cantante de 23 años subió luego una historia en la que sostuvo que “yo también amanecí bromista“, junto con la canción de Residente.

Después continuó: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas“, dijo Nodal, agregando que “no tiene nada de coherente que este cabrón tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí“.

Respecto de la “burla” hacia su quiebre con Belinda, añadió que “claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”.

Finalmente, el artista sostuvo que también lanzará una tiradera contra Balvin y lo emplazó a que “ojalá a mí si me respondas”.

J Balvin no se detuvo ahí y terminó por explicar que subió esas fotos iniciales porque “lo compararon (a Nodal) conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto, está bien bonito, yo me siento sexy, confiado, seguro; si él lo pasó a tomar a mal, pues ya es problema de él porque no se puede hacer un chiste sin que se ponga muy sensible”.

Pero cuando todos y todas creían que eso había acabado ahí, Residente salió a la carga. En una historia, fotografió un jockey con su inicial y de fondo puso la canción Limón Con Sal de Nodal, etiquetándolo en la publicación.

Toda esta situación evidentemente no pasó desapercibida en redes sociales. De hecho, fueron muchos los usuarios y usuarias que festinaron con este intercambio de palabras, creando los ya conocidos memes.

