Pablo Aguilera regresó a la radio tras estar hospitalizado por problemas de salud: “Sufrí mucho esta semana”

Pablo Aguilera, locutor radial y padre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, regresó este lunes a Radio Pudahuel tras ausentarse una semana por problemas de salud.

Fue durante el martes pasado cuando él mismo indicó que permanecía hospitalizado debido a la necesidad de realizarse una serie de exámenes.

Sin embargo, el animador de 82 años volvió finalmente a su programa La mañana de Pablo Aguilera.

Lee también: “La cifra es vergonzosa”: Savka Pollak revela millonaria deuda que debe su ex pareja por pensión de alimentos

“Queridas amigas, queridos amigos. Un gustazo poder saludarles, estar de vuelta con ustedes”, señaló el conductor en el espacio.

“Sufrí mucho esta semana de ausencia, pero sufrí no por enfermedades, sufrí por estar ausente, por no poder movilizarme, no me dejaba, me tenían amarrado con cuerda por aquí y por allá”, añadió.

“Pero ya estamos de vuelta, bienvenidos sean, gracias a Diosito por supuesto y gracias a ustedes por la preocupación también”, cerró Aguilera.

Lee también: La reflexión de Karol Lucero tras funas durante el estallido social: “¿Quiénes somos para cancelar a alguien?”

Revisa el momento a continuación: