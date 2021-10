El joven artista de música urbana chileno Pablo Chill-E, ha ganado bastante popularidad a nivel nacional durante el último año, no solo por sus canciones, sino que también por su vistoso comportamiento, que muchas veces lo ha llevado a tener encontrones con la Justicia.

En la última canción del joven, Jaguar, cuyo videoclip se estrenó en YouTube este jueves, hace referencia a la exposición mediática asociada a sus recientes detenciones y específicamente a lo ocurrido en mayo del presente año, cuando fue sorprendido movilizándose en un lujoso auto de la misma marca que el nombre del tema, que mantenía encargo por robo.

“Ahora todos hablan mierdas, ahora no me quiere nadie. Ahora están todos sensibles, ya no les gusta la calle… por eso los pacos, los ratis, el Gobierno están buscando que me calle“, es parte de lo que dice la letra.

Luego de aquellas burlescas frases en contra de quienes lo han cuestionado y el trato que ha recibido por parte de las autoridades, nombra a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, expresando “porque la Martorell me quiere en cana deprisa, lo tiene en el cuartel están haciéndole pericia”.

Escucha aquí la canción