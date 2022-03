Este sábado, Pablo Chill-E protagonizó uno los shows más multitudinarios de la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2022, convocando a cerca de 15 mil personas en el Perry’s Stage. El show tuvo una puesta en escena creada especialmente para esta ocasión.

Además de contar con la invitación de colegas de la escena urbana como Polimá Westcoast, Flow Lebron y Harry Nach, el cantante nacional también dio espacio para una petición de matrimonio en medio de la presentación.

Tras una hora de concierto, el líder de la Shishigang cerró abruptamente su presentación con una particular performance al momento de cantar Jaguar, canción que hace referencia a su detención en mayo de 2021, tras ser sorprendido a bordo de un vehículo robado.

Lee también: “Yo no lo dije”: Miley Cyrus leyó cartel con mensaje dirigido a Nick Jonas en Lollapalooza Chile 2022

“Ahora todos hablan mier…, ahora no me quiere nadie. Ahora están todos sensibles, ya no les gusta la calle (…) por eso los pacos, los ratis, el gobierno están buscando que me calle”, dice el músico en el tema, donde también se menciona a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

“Esta la voy a cantar igual, aunque no quieran”, dijo el artista antes de comenzar el canción, desatando la euforia del público presente en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La composición estaba a punto de terminar cuando el sonido se apagó y Pablo salió de escena siendo “detenido” por supuestos policías. El momento causó el asombro de sus fans, incluso algunos creyeron que se trataba de un procedimiento real.

Revisa el momento acá: