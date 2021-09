Este viernes 3 de septiembre, Spencer, la película dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín tuvo su estreno en el 78° Festival Internacional de Cine de Venecia siendo aclamada por la crítica internacional quienes señalaron que podría estar nominada a los Premios óscar 2021.

Con relación a la trama, el filme está basado en los últimos años del matrimonio de Diana, princesa de Gales (también conocida como Lady Di ) junto a Carlos, Príncipe de Gales. La película es protagonizada por Kristen Stewart y Jack Farthing respectivamente.

En ese contexto, el crítico de cine británico Robbie Collin declaró: “Feliz de decir que ascendí a la ionosfera durante la completamente loca, triste y hermosa Spencer de Pablo Larraín. Categóricamente, no La Reina, pero Kristen Stewart es digna de un Oscar, y a Meghan Markle le va a encantar”.

Happy to say I ascended into the ionosphere during Pablo Larraín's completely mad, sad and beautiful Spencer. Categorically not The Queen, but Kristen Stewart is Oscar-deservingly great – and Meghan Markle's going to love it. Review: https://t.co/sQCE7y4Fak #Venezia78 — Robbie Collin (@robbiereviews) September 3, 2021

Por su parte, el editor del medio estadounidense The Daily Beast dijo que “Kristen Stewart es ahora la favorita a Mejor Actriz por su Princesa Diana en ‘Spencer’.

Yes, Kristen Stewart is now the Best Actress frontrunner for her Princess Diana in 'Spencer' https://t.co/6ZpONojLL6 #Venezia78 — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 3, 2021

El crítico de cine con más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube Ben Rolph también tuvo palabras para rodaje. “Spencer es una obra maestra melancólica pero alegre. Uno dejará esta película sonriendo, pero también llorando por la tragedia inimaginable que sufrió Diana. Con mucho, la mejor película del año, la actuación de Kristen Stewart es incomparable. Óscar por todos lados, por favor”, enfatizó.

SPENCER is a melancholic, yet joyful masterpiece. One will leave this film smiling, yet also having wept because of the unimaginable tragedy that Diana suffered. By far the best film of the year, Kristen Stewart’s performance is unparalleled. Oscars all around, please. #Venezia78 pic.twitter.com/UZaWO13u9p — Ben Rolph 👉🏻 Venice 2021 (@TheDCTVshow) September 3, 2021

La compañía cinematográfica NEON, señaló que Spencer “es un tipo de biografía espectacular y poco común que retrata a su tema principal como más completo que nunca. Este brillante recuento es una visita obligada”.

“SPENCER is a spectacular, rare kind of biopic that portrays its main subject as more fully-fledged than ever before… this brilliant retelling is an absolute must-see.”★★★★★ https://t.co/7ftrLwRjlP — NEON (@neonrated) September 3, 2021

Luke Hearfield, el comunicador y youtuber calificó Spencer de Pablo Larraín como “divina”. Además, remarcó que cuenta con “una actuación espectacular y digna de un Oscar de Kristen Stewart. Si bien el trabajo de la cámara es nítido y elegante, la frenética partitura de jazz de Jonny Greenwood te lleva directamente a la caótica mentalidad de Diana. Una magnífica pieza de cine”.

Pablo Larrain’s Spencer is divine and features a knock-out, Oscar-worthy performance by Kristen Stewart. While the camerawork is crisp and elegant, the frantic jazzy score by Jonny Greenwood puts you right into the chaotic mindset of Diana. A superb piece of cinema #Venezia78 pic.twitter.com/wo20E1ffvf — Luke Hearfield @ Venice 🎥🇮🇹 (@LukeHearfield) September 3, 2021

La ceremonia número 94 de los Premios de la Academia , rendirá homenaje a las mejores películas estrenadas desde el 1 de marzo de 2021 y está programada para realizarse en el Dolby Theatre de Hollywood , Los Ángeles el 27 de marzo de 2022.