Pablo Rojas estrena Cargar el peso, su primera canción tras coronarse como ganador de The Voice Chile

Pablo Rojas, el flamante y popular ganador de The Voice Chile, estrenó este jueves Cargar el peso, su primera canción oficial tras vencer en el programa de talentos de Chilevisión.

El tema, compuesto por el propio joven oriundo de Curicó, fue editado por el sello Universal Music y contó con la producción del músico chileno DJ Bitman, conocido por trabajar con artistas como Francisca Valenzuela, Metalingüística y Ana Tijoux, entre otros.

En conversación con CHV Noticias, el cantante indicó que en este periodo se ha dedicado a preparar su equipo de trabajo, además de conocer a artistas y productores para futuros proyectos.

“Lo que ahora mismo estoy haciendo es producir música, que es lo que más me interesa. Tengo mucha música que espero sea lanzada pronto”, dijo en ese entonces.

Respecto al sencillo que se dio a conocer este jueves, Rojas adelantó que sería “un tema lento, muy romántico, muy triste también… no puedo decir que es una balada, porque no lo es completamente, es más un soul o un R&B (Rhythm and Blues), es lo que yo hago, lo que me gusta hacer”.

El estreno incluyó un videoclip dirigido por IGNEO, quien anteriormente ha participado en producciones de Standly, Soulfia y AK4:20.

Mira el video acá: