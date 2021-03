La pandemia continúa, día a día, cobrando vidas de miles de personas alrededor del mundo. Una situación que debió enfrentar recientemente el actor Jamie Dornan, famoso por su rol en la película 50 Sombras de Grey, quien perdió a su padre a causa del COVID-19.

Se trata de Jim Dornan, quien a sus 73 años falleció por complicaciones derivadas del coronavirus. Un reconocido ginecoobstetra que se desempeñó, entre otras cosas, como presidente del Centro Pancreático de Irlanda del Norte (NIPANC).

De hecho, la noticia fue confirmada y lamentada por el propio centro mediante su cuenta de Twitter.

“Es con gran tristeza que NIPANC se ha enterado de la muerte del profesor Jim Dornan, quien murió en los Emiratos Árabes Unidos el 15 de marzo”, indicaron.

“Jim, quien era el presidente de NIPANC, la organización benéfica contra el cáncer de páncreas de Irlanda del Norte, vivió una vida de servicio público. Era reconocido internacionalmente como un obstetra y ginecólogo de clase mundial. Su relación con NIPANC se basó en la experiencia de su propia familia de este terrible cáncer, con la trágica muerte de su primera esposa, Lorna, hace más de veinte años”, escribieron.

“Nuestros pensamientos y oración están con su familia, Samina, Liesa, Jess y Jamie en este momento difícil”, finalizaron en la publicación.

