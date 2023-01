Papá de Pedro Pascal puso fin a la polémica por país de origen: “Él es chileno de tomo y lomo”

En medio de la creciente fama internacional y nacional del actor chileno Pedro Pascal, una publicación indignó a sus fans en Chile tras asegurarse que poseía “raíces españolas”.

El intérprete saltó a la palestra al ser parte de Narcos y Game of Thrones, y desde entonces solo ha conseguido una carrera en ascenso junto a sus más recientes éxitos, como The Mandalorian y The Last Of Us. A partir de esto, en el territorio nacional se habla con orgullo sobre este exponente que está rompiendo paradigmas.

Por lo mismo se explicaría la indignación de las y los compatriotas por el trabajo realizado en la edición online de la revista ¡Hola! de España y que fue publicada el 24 de enero. En dicha instancia, titularon un artículo como Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con ‘The Last of Us’.

Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con 'The Last of Us' https://t.co/de5v39XdwB — Revista ¡HOLA! (@hola) January 24, 2023

En ese mismo tuit, chilenos y chilenas se volcaron a rechazar lo planteado en el título, acusando un “robo” de su parte.

“Paren de usurpar!! . Es CHI LE NO.. this is the way”; “es chileno. Basta de saquearnos” y “es chileno, se reconoce como tal, habla como chileno y canta el himno de Chile”, fueron solo algunos de los comentarios que acumuló el posteo.

“Sus dichos son chilenos”

Pero precisamente para aclarar la duda anterior, José Balmaceda, padre del actor, entregó más detalles sobre su vida en conversación con LUN. Como era de esperarse, confirmó lo que todos y todas ya sabíamos, y es que Pedro Pascal es chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

“Él es chileno de tomo y lomo”, dijo Balmaceda, explicando la polémica en torno a sus raíces españolas. “La abuela de Pedro nació en Mallorca. Los otros hermanos de ella nacieron en Chile, pero sus papás en ese tiempo se pegaron un viaje y tuvieron a la Juanita en Mallorca”, expuso.

“Como otro antecedente familiar, cuatro bisabuelos de Pedro eran españoles. Por el lado de mi madre, mallorquines; por el lado de mi padre, navarros y vascos”, añadió.

Sin embargo, más allá de su ascendencia, el padre del famoso intérprete reveló el fuerte vínculo que éste siente con nuestro país. “(Siempre) está preocupado de Chile. Es increíble cómo él se mantiene informado de lo que pasa en el país”, contó.

“En ese sentido, sus opiniones políticas, sean correctas o no, son informadas”, aclaró, añadiendo que entre otras características que lo arraigan a Chile es que cuando habla “se le cae el vocabulario chileno. Sus dichos son chilenos, es un orgulloso chileno”.

“A pesar de pasar gran parte de su vida en Estados Unidos, es completamente chileno”, sentenció José Balmaceda, sellando así un conflicto que desató una amplia indignación.