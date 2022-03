Durante la noche de este viernes se confirmó el inesperado fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, quien se encontraba en medio de una gira por Sudamérica que hace sólo una semana lo había traído a Chile como parte del festival Lollapalooza.

“La familia Foo Fighters está devastada por la tragedia y la pérdida prematura de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil”, comunicó la banda, impactando a sus fans a nivel mundial.

A raíz de esta lamentable noticia, usuarios comenzaron a viralizar un emotivo momento que vivió el músico de 50 años apenas dos días antes de su muerte. Luego de llegar junto a su grupo a Paraguay, una niña de 9 años se instaló afuera del hotel en que hospedaban para cumplir el sueño de conocerlo.

La fan, de nombre Emma Sofía, comenzó a tocar la batería en el frontis del edificio en señal de bienvenida. “Fueron dos meses de mucho trabajo, ensayos, grabaciones de covers y entrevistas para intentar tocar con los Foo Fighters! Intentamos por todos los medios pero no se pudo, así que, después de mucha frustración, llevé a la vereda del hotel mi batería y toqué hasta que me escucharon“, dijo la fan en su cuenta de Instagram.

Luego de interpretar un par de canciones de la agrupación estadounidense, finalmente Taylor Hawkins salió del hotel para compartir con ella. “Así pude conquistar mi sueño. No alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante esta campaña y me mandaron la mejor energía desde todas partes del mundo, ustedes me dieron el valor para hacer esto”, señaló la pequeña artista.

No sabe que falleció el baterista

Tras darse a conocer el deceso, los padres de Emma Sofía publicaron un conmovedor texto en Instagram, donde afirman que su hija sufrirá mucho, pues aún no sabe que Taylor murió.

“No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados con la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, nuestros pensamientos están con sus seres queridos y fans”, comienza diciendo el relato, acompañado de una imagen negra en señal de luto.

En ese sentido, indicaron que “nos toca una difícil tarea como padres. Sabemos que nuestra pequeña va a enfrentar mucho dolor, pero nos aferramos al amor que le han demostrado en estos días. Por favor, no dejen de mandar mucho amor”.

“Emma aún no lo sabe, cuando nos llegó la noticia acababa de dar su primer show y no tuvimos el valor de romper la magia de ese momento inolvidable. Encontraremos la mejor manera de hablarlo con ella mañana, trataremos de recordarle su carisma con el hermoso gesto que tuvo con ella. Trataremos de recordarle que Taylor nos dio algo en que creer”, agregaron.

Al final del mensaje, los padres aclararon que la niña “no tiene acceso a redes sociales ni internet, todo el contenido que llega a ella es filtrado por nosotros”.