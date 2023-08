¿Entraría al reality? Pailita se refirió por primera vez a la posibilidad de ingresar a Gran Hermano Chile

Durante este domingo el periodista Diego González compartió un video en redes sociales donde conversó con el conocido cantante nacional Pailita, donde aprovechó de hacerle algunas preguntas sobre la televisión.

Y fue justamente en este contexto que el artista del género urbano le contó sobre su percepción en estos ámbitos, incluso sobre Gran Hermano Chile, que aseguró sigue a través de TikTok.

Pero, lo que más llamó la atención fue que se refirió acerca de si podría participar o no en el reality, lo que generó diversas reacciones en los comentarios.

¿Podría ingresar Pailita?

“¿Te meterías en el reality?“, fue la pregunta que le hizo Diego González a Pailita, luego de mencionar los momentos en que el artista fue mencionado dentro de la casa-estudio.

Principalmente, se han hecho referencias a su nombre con temas relacionados a la música urbana, que habitualmente suena en “La Fiesta” de Gran Hermano cada viernes. Aunque, la otra razón, evidentemente, tiene que ver con Skarleth Labra.

Y Pailita no se quedó en silencio ante la pregunta: “Yo como que no sé… No, ni cagan… Tener como diez cámaras todo el día, las 24/7 debe sentirse incómodo“, fue lo que respondió.

Revisa el video a continuación:

Síguenos en