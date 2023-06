“No le veo el sentido”: Pailita respondió a polémicos dichos de Skarleth Labra sobre su ruptura en Gran Hermano

Los 18 participantes de Gran Hermano Chile vivieron durante este viernes su primera fiesta en el encierro, en la cual estuvieron disfrutando hasta altas horas de la noche.

La transmisión dirigida por Juan Pablo Queraltó y Michael Roldán desde el estudio estuvo llena de comentarios acerca de los primeros días en los que los participantes han tenido que interactuar entre ellos.

Y hubo un momento que llamó la atención. Se trata de cuando comenzó a sonar Ultra Solo, la exitosa canción de Polimá Westcoast y Pailita.

En ese momento, las miradas de los conductores se dirigieron a Skarleth Labra, ex pareja del cantante oriundo de Punta Arenas, quien a pesar de lo que se podría pensar tras la polémica ruptura entre ambos, la cantó y bailó sin ningún problema.

Recordemos que días atrás, la joven de 18 años se había referido a su relación con algunas de las participantes. “Ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente, porque la fama le cambió la vida“, fue parte de lo que indicó.

¿Qué dijo Pailita?

Mientras pasaban las imágenes de la fiesta, Michael Roldán reveló que había conversado con el cantante sobre los dichos de su ex pareja y leyó su respuesta frente a la cámara.

“Hermanito, eso no es tema para mí. Ella verá cómo quiere quedar ante la gente. Para mí es tema superado. Que le vaya bacán no más, acá no se le desea maldad a nadie“, fue lo que le escribió como respuesta el intérprete de Na na na.

Además, después agregó que “obviamente es fome que hable de mí, porque no le encuentro sentido, si ya pasó y está pololeando”.

“Pero es un tema absolutamente de ella. Cada persona demuestra cómo es con sus actitudes”, dijo para finalizar.