“Estoy estresado”: Farmacéutico vendió gotas de oídos a Pailita para infección en sus ojos en Argentina

Lo que se suponía que sería una fructífera jornada de trabajo para el artista urbano Pailita en su viaje a Argentina, se ha transformado en todo un drama para el cantante luego de haber sufrido una infección en sus ojos en el país trasandino.

Y es que esta afección se intensificó debido a que un farmacéutico argentino se equivocó al darle una receta al urbano: por error le vendió unas gotas para los oídos en vez de unas para los ojos, lo que le produjo mayor malestar.

Este error fue dado a conocer por el propio Pailita mediante sus redes sociales, donde expresó que la situación lo tiene “estresado”, sumado a la gran carga laboral que tiene durante las próximas semanas, que incluye la grabación del videoclip de la canción Vuelve y un concierto en el Movistar Arena el próximo 15 de diciembre.

Los descargos de Pailita

“Me dio una infección en los ojos, por eso no he subido historias de Instagram. No quiero mostrar este caracho. Los ojos me lagrimean todo el día”, escribió en la red social el cantante, quien durante el pasado sábado regresó a Chile para comenzar su tratamiento de recuperación ocular.

“El segundo día que me sentía mal, fui a la farmacia y me vendieron unas gotitas para la otitis, que son para el oído. Se equivocó el farmacéutico y yo me las puse en el ojo. Tengo más mala cuea. No quiero usar bolsas de té porque siento que me va a quedar peor. ¡Pero vamos!”, contó Pailita en las historias de su cuenta en la red social.

“El ojo me amanece con infección, como un pus. Estoy entero estresado. Aparte tengo que grabar un video. Tengo muchos compromisos que hacer y así no puedo”, continuó.

“Tengo conjuntivitis y un poco de daño en la pupila del ojo. En un mes debería estar bien con los remedios. Igual voy a tratar de grabar el video de Vuelve para soltarlo antes de mi (concierto el 15 de diciembre en el) Movistar Arena. Los quiero mucho. Este viaje a Argentina fue una locura, grabé muchas canciones y conocí personas increíbles”, concluyó el urbano, quien al arribar a suelo nacional subió una fotografía a sus historias de Instagram donde se nota su infección ocular.

