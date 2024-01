¿Palo a Kel y Hérnan? Nano Calderón aseguró que su única familia es Raquel Argandoña

Nano Calderón causó revuelo al dejar un particular mensaje en sus redes sociales que no dejó indiferente a sus seguidores: El joven aseguró que Raquel Argandoña es su única familiar. Ni Kel Calderón, su hermana, ni Hernán Calderón, su padre, los considera como parte de su círculo.

El influencer confesó que su ambiente de mayor confianza está constituida por su madre, Rebeca Naranjo, su pareja, y Coca, su pequeña perrita, dejando en claro que el quiebre con el resto es absoluto.

Los dichos de Nano Calderón sobre su familia

Fue precisamente a través de su cuenta de Instagram en que un seguidor consultó sobre quiénes Nano consideraba esenciales en su vida, lo que obtuvo una particular respuesta.

En ese sentido, el hijo de Raquel Argandoña usó su red social para dejar en claro las personas que son importante en su día a día.

“Siempre he sido de hacer vida totalmente aparte, por eso de pendejo me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso a vivir solo hasta el día de hoy“, quiso aclarar Nano Calderón en primera instancia en una historia en su Instagram.

Luego, señaló que “la única familia es mi mamá. No soy de los que son demasiado apegados a las personas en general, pero cualquier cosa ahí siempre estamos”.

En particular, el estudiante de Derecho agregó que “mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja (Rebeca Naranjo), la Coca (su perrita) y 2-3 amigos“.

Finamente, Nano Calderón reveló que “cualquiera que no esté ahí, no me viene ni me va“, aclarando que Kel Calderón y Hernán Calderón no están entre las personas importantes en su vida.

Mira el mensaje de Nano Calderón

