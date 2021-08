Paloma Mami celebró a través de sus redes sociales un importante logro para su carrera: su álbum debut Sueños de Dalí obtuvo disco de oro por sus ventas en Estados Unidos.

“Gracias a todxs los que fueron parte de este proyecto. A mis fanáticxs que me bancan no importa qué. Y a todxs que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí“, escribió la cantante en una storie en su cuenta de Instagram.

De esta manera, la intérprete se convierte en la primera artista latina y chilena en certificar oro con un disco solista sin colaboraciones.

Cabe mencionar que este trabajo discográfico, lanzado en marzo pasado, llegó después de dos años desde que Paloma debutó en la música con el sencillo Not Steady, el cual fue reconocido como “Canción del Año” en Premios Pulsar 2019.

A diferencia de otras figuras del género urbano latino, la cantante no incluyó ningún “featuring”, salvo la participación de importantes productores internacionales como Nova Wav, Hitboy, The Stereotypes, Nick Mira y El Guincho.

A la fecha, esta placa ha superado los 260 millones de “streams” de audio y video en plataformas digitales. Dentro de las canciones más populares del disco se encuentran For Ya, Goteo, Religiosa, Mami y Que Wea.