Paloma Mami estrenó este viernes el videoclip de su canción, I Love Her, incluida en su álbum debut publicado en marzo de este año, Sueños de Dalí.

En el registro se ve a la cantante interpretando el tema frente a la cámara, acompañada de una estética surrealista junto a varios efectos especiales, entre ellos el aumento del tamaño de su cabeza.

“Por fin está afuera el video oficial de I Love Her. Vayan a verlo KTM a ver si pueden contar cuántas caras estúpidas hago“, expresó la artista a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, compartió una historia en la misma red social donde se burla de su aspecto en el clip. “La mami cabezona, la única”, dijo entre gritos.

Ame lo que dice al final JAJAJAJA I LOVE HER MV pic.twitter.com/sOpPI4Iqqm — rickyyy 🛸🛸🛸 I LOVE HER MV (@RickyDeDali) October 9, 2021

Nominación a los Grammy Latinos

Hace unos días, Academia Latina de la Grabación dio a conocer los nominados de los Latin Grammys 2021, donde la joven intérprete nacional figura en la categoría “Mejor Nuevo Artista”, compartiendo el listado con Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Marco Mares y Juliana Velásquez.

La cantante obtuvo este reconocimiento debido al éxito de su primer disco, que incluso logró acreditarse con disco de oro en Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera artista latina y chilena en obtener esta certificación con un álbum solista sin colaboraciones.

“Gracias a todxs los que fueron parte de este proyecto. A mis fanáticxs que me bancan no importa qué. Y a todxs que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí”, escribió en esa ocasión.

Mira el nuevo videoclip de Paloma Mami acá: