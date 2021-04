Luego que en octubre de 2020 comentara que emigraría a España tras estar varios meses sin poder trabajar, Juan Carlos “Palta” Meléndez reveló que está a punto de irse de Chile.

Así lo indicó el comediante en conversación con LUN, donde dijo que sólo le falta vender su departamento para irse a la tierra natal de su esposa, donde desde enero se encuentra el resto de su familia.

“A mí me cayó mucho el trabajo desde el estallido social, se me apretó mucho el bolsillo“, contó al citado medio, explicando que al matrimonio sólo le alcanzaba para pagar cuentas.

Lee también: Vasco Moulian reveló que le “gustó mucho” el guionista Pablo Illanes: “Lo encontraba lindo y tierno”

“Me dio una depre… pasé noches terribles”, confesó sobre su situación, sin embargo, aseguró que a pesar de estuvo triste por dejar Chile, actualmente está feliz.

“Yo sé que me va a ir bien allá. Yo sé que el humor puede activarse en cualquier lugar. No me va a costar mucho, aprenderé los modismos, costumbres… voy a hacer el humor de un chileno en Málaga”, expresó.

El Palta ya tiene su hogar desmantelado y está esperando cerrar la primera transacción para irse a España, donde pretende comprar un departamento para vivir y otro para arrendar.