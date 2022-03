La Municipalidad de Viña del Mar, y los canales encargados anunciaron la semana pasada la fecha para el regreso del Festival de Viña. La versión número 62 del evento se llevará a cabo entre los días domingo 19 al viernes 24 de febrero del 2023. Recordemos que el evento volverá tras dos años en que la pandemia del COVID-19 impidió su realización.

Hasta el minuto, no hay confirmación de quiénes serán los animadores del certamen, existiendo la probabilidad de que se repitan Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Sin embargo, algunas anhelan con llegar hasta el escenario de la Quinta Vergara, como por ejemplo Pamela Díaz, quien en conversación con Publimetro, ya manifestó su intención de candidatearse para dicha función. Primero, se mostró entusiasta en relación a la posibilidad de acompañar a Rafael Araneda, uno de los que también suena para conducir Viña. “Sería un agrado animar con él. Cuando estuvimos en el matinal lo pasamos muy bien, conoce mi sentido el humor, me potencia en todo, para mí es un maestro”, expresó Díaz.

Lee también: Vuelve la antorcha y la gaviota: Anuncian fecha para el regreso del Festival de Viña

Con respecto a si está lista para asumir el desafío, la Fiera indicó que “yo creo sí (estoy preparada) porque hoy día es como un programa de televisión, entonces no es tan difícil, hay que llevar ciertas pautas y ya tuve la experiencia de animar en Dichato ante 50 mil personas. Lo pasé increíble y entendí como se anima”, agregando en tono de broma que “de hecho ya tengo listo los vestidos”.

En esta misma línea, la modelo dijo que “para mí siempre ha sido un sueño estar en el Festival de Viña, pero uno nunca sabe, ya llegará el momento”.

Lee también: “El video más tierno”: La íntima publicación de Lisandra Silva tras exitoso show de Power Peralta en Lollapalooza

Algunas otras figuras femeninas han sonado fuerte durante el último tiempo. Animadoras como Ángeles Araya o Priscilla Vargas parecieran ser otras opciones para el rol. Pamela estableció que , todas tienen la capacidad de hacer un buen trabajo y que “deberían darle la oportunidad de hacerlo a todas las mujeres”.

No obstante, la ex rostro de Chilevisión recalcó que “Carola de Moras no puede, porque se llevan… no hay una buena relación con el Rafita, sabemos lo que pasó. Aunque el Rafa es muy profesional y puede animar con cualquiera, pero la idea es tener buena onda“.